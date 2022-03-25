Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган

Главное: Президент Турции Реджеп Эрдоган утверждает, что Украина и Россия по четырем пунктам приблизились к достижению консенсуса. На данный момент Киев не идет на уступки по вопросам признания Крыма российским и признания «ЛДНР».

Детали: Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к достижению консенсуса по четырем из шести пунктов, сообщает Anadolu в пятницу, 25 марта.

В частности, называются такие пункты, как:

— отказ Украины от курса на вступление в НАТО;

— придание официального статуса русскому языку;

— демилитаризация, в понимании отказа от размещения наступательных вооружений;

— проблемы коллективной безопасности.

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Украина не идет на уступки по вопросам признания Крыма российским и признания «ЛДНР». Он отметил, что Зеленский предложил провести референдум, чтобы решить судьбу этих территорий.

В тему: Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине.