Россия не перестанет бомбить Украину даже во время переговоров

Главное: На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Детали: Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной, заявил в понедельник, 21 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — заявил он.

Также в Кремле высказались о перспективах встречи президентов РФ и Украины.

«Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского», — сказал Песков.

Как известно, переговоры о прекращении войны продолжаются уже неделю в онлайн-режиме.

В тему: В Украину могут ввести миротворцев.