В Китае разбился Boeing 737. На борту было 133 человека

Главное: В Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737. На борту находилось более сотни человек, о их судьбе пока ничего неизвестно.

Детали: В Китае в понедельник, 21 марта, разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту были 133 человека, сообщает Sina.com.

Отмечается, что самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. В результате падения возник лесной пожар.

По предварительным данным, на борту были 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место крушения уже прибыли спасатели.

Тем временем в соцсетях появляются кадры с обломками самолета.

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