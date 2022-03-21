В Харькове УПЦ помогает пострадавшим от военных действий

Главное: Харьковская епархия Украинской Православной Церкви помогает пострадавшим от военных действий жителям города.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, духовенство и верующие оказывают духовную и материальную поддержку харьковчанам.

Управляющий Харьковской епархией митрополит Онуфрий передал защитникам Украины продукты, предметы личной гигиены, медикаменты и зарядные устройства.

Владыка передал в Харьковскую областную больницу инсулин. Непосредственно в больницу инсулин доставили в специальном боксе воспитанники Харьковской духовной семинарии.

Кроме того, студенты ХДС отвезли продукты, медикаменты и предметы личной гигиены в районы города Харькова, наиболее пострадавшие от обстрелов.

Настоятель храма Озерянской иконы Божией Матери города Харькова архимандрит Никодим (Силко) совершил Божественную литургию и молебен о мире в Украине. После завершения богослужения священнослужители раздали продукты нуждающимся и отнесли одежду в метро, где находятся люди, лишившиеся жилья.

Настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери города Харькова совершил Божественную литургию, молебен о мире и раздал благотворительную помощь нуждающимся.

Как сообщалось ранее, в Киеве монастыри Украинской Православной Церкви принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся.

В тему: УПЦ оказывает помощь украинцам в городах наиболее пострадавших от войны.