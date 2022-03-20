УПЦ оказывает помощь украинцам в городах наиболее пострадавших от войны

Главное: Священники Украинской Православной Церкви оказывают непрерывную духовную и материальную поддержку украинцам в городах наиболее пострадавших от войны.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, Свято-Покровский мужской монастырь Харькова передал волонтерам хлеб и продукты питания для раздачи харьковчанам, проживающим в районах под постоянными обстрелами.

Усилиями братии Покровской обители были накормлены комплексными обедами более трехсот пациентов Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3.

Также обитель передала гуманитарную помощь в город Чугуев, страдающий обстрелами. Жители города получили хлеб, продукты питания, предметы личной гигиены и медикаменты.

Священники и миряне Мукачевской епархии УПЦ собрали гуманитарную помощь для нужд Бердянской епархии.

«Настоятель храма в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы в Ужгороде протоиерей Василий Алексий и прихожане с большой любовью приобщились к благотворительному делу и передали архиепископу Бердянскому и Приморскому Ефрему продукты питания, одежду и необходимые вещи, которые сейчас так нуждается в многострадальной земле», — сообщается на сайте епархии.