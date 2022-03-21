В ОП рассказали, сколько украинцев покинули страну с начала войны

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что война России с Украиной разрушает жизни миллионов людей, которые вынуждены оставлять свои дома и искать убежища в других странах. С начала боевых действий в Европу выехали более 3 млн украинцев.

Детали: С начала войны более трех миллионов украинцев были вынуждены выехать в Европу. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу — 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?», — заявил Подоляк.

Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, — 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2022

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали уже 902 мирных жителей.