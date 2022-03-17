Пользователей Windows 11 предупредили о неприятном сюрпризе

Главное: В новой сборке Windows 11 появится встроенная реклама. Сейчас ее тестируют.

Детали: Пользователей последней сборки Windows 11 Insider ждет неприятный сюрприз. Об этом пишет Bleeping Computer.

Сообщается, что сейчас компания Microsoft тестируют встроенную рекламу для некоторых своих программ.

В публикации сказано, что рекламное объявление было обнаружено в инсайдерской сборке в «Проводнике».

Информируется, что в файловом менеджере над списком папок и объектов появилась новая плашка, на которой пока указано, что Microsoft может использовать ее для информирования пользователей о новых предложениях.

В тему: В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11.