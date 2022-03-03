Британский офтальмологический центр готов бесплатно лечить украинцев, у которых есть ранения или травмы глаз

Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи, в режиме 24/7. Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов.

В сообщении центра говорится:

«Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы! Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации он-лайн. Информация на нашем сайте https://eyes.ua/и по телефонам:

+38(044) 2307070

+38(068) 2307070

+38(099)230 7070

Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно. С уважением, основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер».