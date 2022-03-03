В Украину приедут сотни иностранных медиков

Главное: Иностранные медики готовы помочь украинцам. Приедут более пятисот медиков.

Детали: Более пятисот иностранных медиков приедут в Украину, чтобы помочь гражданам нашей страны. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Отмечается, что врачи зарегистрировались через специальную форму, которая была опубликована на сайте ведомства.

Информируется, что это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран.

Все они выразили желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим.

Резюмируется, что регистрация и в дальнейшем остается открытой для всех медицинских работников из дружественных стран.

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