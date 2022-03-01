У Зеленского назвали самые «горячие» точки Украины

Главное: Озвучены самые горячие точки в Украине. Это Херсон, Харьков и Мариуполь.

Детали: В Офисе президента Украины назвали самые горячие точки страны на данные момент во время войны с Россией. Их озвучил советник Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, это Херсон, Харьков и Мариуполь.

Отмечается при этом, что ситуация в Украине остается полностью контролируемой руководством страны.

Сообщается, что ожесточенные бои сейчас продолжаются на Юге на Востоке страны.

Информируется следующее: «Наиболее горячие точки это Херсон, где одиночные группы пехоты противника предприняли попытки проникнуть в город».

Чиновник добавил: «Сейчас ВСУ и другие военные формирования уничтожают противника. Утром противник нанес одинокий артиллерийский удар по Харьковской ОГА. Размер возможных потерь выясняем. Мариуполь, отдельные стрелковые и артиллерийские столкновения».

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