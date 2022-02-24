Российские войска захватили ЧАЭС, – ОПУ

Главное: В Офисе президента объявили о захвате Чернобыльской АЭС российскими войсками. Состояние хранилища ядерных отходов неизвестно.

Детали: Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», — заявил он.

В тему: 24 февраля городской голова Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве.