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Новости > Байден: Путин, в сущности, открыто объявил войну миру

Байден: Путин, в сущности, открыто объявил войну миру

Александр Панько
22.02.22 22:22
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Байден: Путин, в сущности, открыто объявил войну миру

Главное: Президент США Джо Байден объявил о введении финансовых санкций против российских банков и олигархов. Американское правительство также заблокировало возможность погашения госдолга РФ на западных рынках ценных бумаг.

Детали: США ввели санкции против российских государственных банков «Внешэкономбанк» и «Промсвязьбанк». Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил президент Джо Байден в своем видеообращении к нации 22 февраля.

Американские санкции против госдолга России предполагают, что российское правительство не сможет совершать финоперации на западных рынках ценных бумаг для финансирования госбюджета.

Кроме того, американский президент пообещал ввести персональные санкции против российских топ-бизнесменов и членов семей, однако не назвал их фамилии. По его словам, российская элита, приближенная к Кремлю, также должна «пострадать» из-за нарушения Россией международного права.

Байден также заявил, что строительство и функционирование газопровода «Северный поток — 2» заблокировано. Это решение было принято совместно с германским правительством.

«Кто такой, ради Бога, Владимир Путин, чтобы решать, где провозглашать новые независимые государства в мире на территории соседних государств? Это вопиющее нарушение международного права и йдет вразрез с предостережениями международных партнеров России», — заявил Байден, подчеркнув, что расценивает это как начало вторжения в Украину.

«Путин, в сущности, открыто объявил войну миру, если его требования не будут выполнены. Нам нужно ответить на это», — заключил американский лидер, добавив, что «если Россия решится идти дальше и начнет полномасштабное наступление войск на территорию всей Украины и крупных городов, включая столицу Киев, США совместно с союзниками и партнерами подготовили пакет еще более сокрушительных санкций».

При этом он несколько раз подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации Россию ждут все более жесткие экономические и политические санкции, которые не сравнимы с мероприятиями, введенными в 2014 году после российской аннексии Крыма.

 

Между тем, как сообщает «Европейская правда», на внеочередной встрече 22 февраля министры иностранных дел Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против России.

По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, «этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль».

В частности, как утверждается, под санкции попадают 351 член Государственной думы, голосовавший за обращение к Путину о признании «независимости» ОРДЛО.

Также в списке 27 человек и объединений, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. Их, по словам Борреля, можно поделить на несколько групп. В частности, санкции вводят в отношении лиц, принимавших решения и ответственных за угрозы украинцам, объединений, оказывавших финансовую или материальную поддержку российским военным и другим операциям на этих территориях, представителей сектора обороны, сыгравших роль во вторжении и дестабилизации, и тех, кто вел дезинформационную войну против Украины, а также банков, финансирующих ответственных за принятие решения на признанных территориях.

Санкции также нацелены на экономические отношения между ЕС и двумя оккупированными территориями Донбасса и ограничивают возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС.

Боррель также подчеркнул, что ЕС готов и дальше наказывать Россию, если это потребуется.

Тэги: США, Евросоюз, Украина, нападение, Владимир Путин, Россия, мир, война, Третья мировая война, агрессия, Джо Байден, вторжение, Северный поток-2, Жозеп Боррель

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