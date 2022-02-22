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Новости > Путин поставил Украине новый ультиматум

Путин поставил Украине новый ультиматум

Александр Панько
22.02.22 21:57
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Путин поставил Украине новый ультиматум

Главное: Президент РФ Владимир Путин потребовал от Украины признать Крым, отказаться от НАТО и вернуть все современное оружие, поставленное западными партнерами.

Детали: Российский президент Владимир Путин потребовал утверждает, что Украина должна отказаться от перспективы членства в НАТО и признать аннексию Крыма Россией для нормализации отношений с РФ. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции 22 февраля, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

В ответ он начал перечислять свои требования, подчеркнув, что российские чиновники и дипломаты озвучивали эти требования на переговорах с США, лидерами ЕС и странами-членами НАТО.

«Во-первых, что необходимо сделать — признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Там решение было принято в парламенте, а здесь — на всенародном референдуме. Хочу еще раз подчеркнуть: никто под дулом автомата или под штыками не мог людей согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно. И приняли свое решение воссоединиться с Россией», — заявил Путин.

В качестве второго требования он назвал отказ Украины от вступления в НАТО, «потому что это создает для нас угрозу».

«В-третьих, но оно уже не актуально, нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений», — добавил российский президент.

Кроме того, Путин заявил, что главным пунктом его требований является «демилитаризация» Украины. В частности, западные партнеры должны прекратить поставки современного вооружения в Украину и лишить ее уже оказанной вооруженной помощи, так как из-за этого, по его мнению, новые украинские власти смогут аннулировать все первые три пункта требований.

В тему: 18 февраля президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдвинул ультиматум, заявив, что для снятия напряжения вокруг нашей страны Украине необходимо «сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта».

Напомним: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.

Тэги: Украина, Крым, Владимир Путин, Россия, НАТО, оружие, война, угроза, вооружение, ультиматум, агрессия

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