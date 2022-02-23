Стало известно о неожиданном вреде сахара

Главное: Сахар вреден для здоровья. Он может привести к слепоте.

Детали: Российский диетолог Михаил Гинзбург поведал о вреде сахара. Как оказалось, он может привести не только к диабету, но и к слепоте.

Эксперт сообщил: «Если человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа, и через время возникают серьезные осложнения, которые ему мешают жить, – слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа».

Отмечается: «К диабету и остеопорозу, в частности, может привести бесконтрольное потребление сладких газированных напитков».

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