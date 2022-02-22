Украина таки примет участие в «Евровидении-2022»: стало известно, кто поедет в Турин

Главное: Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022». Она заменит победительницу национального отбора Алину Паш.

Детали: На песенном конкурсе «Евровидение» в этом году Украину представит группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Как сообщает LB.ua, в соцсетях музыканты объявили о том, что соответствующее решение утверждено в ходе переговоров с общественным вещателем Украины.

«Мы вместе с „Суспильным“ решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху», — говорится в заявлении группы.

Песня, которая представит Украину на Евровидении 2022:

Отметим, что, по официальным результатам Национального отбора, Kalush Orchestra заняли второе место, уступив 1 балл певице Алине Паш. После чего группа обвинила организаторов в фальсификации.

В тему: В тему: По результатам Нацотбора 12 февраля 2022 года победу одержала Алина Паш с песней «Тіні забутих предків».

Сразу после этого разгорелся скандал, в результате которого она заявила об отказе участвовать в финальной части конкурса.