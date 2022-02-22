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Новости > Под Киевом оригинально попрощаются с зимой

Под Киевом оригинально попрощаются с зимой

Автор: «Фраза»
22.02.22 13:03
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Под Киевом оригинально попрощаются с зимой

На этих выходных, 26 и 27 февраля, под Киевом планируют оригинально попрощаться с зимой. В Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдут проводы зимы по древним традициям, а изюминкой действа станет конная программа. Гостей ждут средневековые забавы, обряды, хороводы и мастер-классы, вкуснейшие блюда с костра, катание на лошадях. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Издавна в Украине устраивали громкие проводы зимы. С дохристианских времен наши предки знали: если надоела хмурая зима и хочется весеннего солнышка, нужно устроить шумные гуляния, чтобы напугать зиму и заставить ее уйти, да и весна скорее проснется после зимнего сна.
26 и 27 февраля жители Княжества приглашают на традиционные гуляния «Проводы зимы», чтобы вместе вспомнить традиции наших предков, прогнать зиму, позвать весну и от души повеселиться в атмосфере живого средневековья. А древнеславянские забавы и обряды наполнят программу особенным колоритом.

Жители Княжества распахнут для гостей ворота в настоящий средневековый город — Древний Киев, где можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, а также воссозданный действующий деревянный храм Киева Х-го века. Посетителей ждут уникальные экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

26 и 27 февраля гостей ждет интересная развлекательная программа, посвященная древнеславянским традициям и обрядам. Жители Древнего Киева пригласят и взрослых, и детей принять участие в веселых и познавательных конкурсах, зажигательных славянских хороводах.

Посетителей ждет знакомство с уникальной «живой» коллекцией лошадей редких древних пород, собранных из самых дальних уголков мира в Княжеской конюшне. Опытные коневоды расскажут много интересного об истории выведения и особенностях пород. Гости будут поражены грациозностью и выучкой этих прекрасных скакунов. На открытых мастер-классах по дрессировке и уходу за лошадьми опытные коневоды поделятся с посетителями секретом, как сделать так, чтобы эти умные и благородные животные стали настоящими друзьями для своих хозяев.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже. С собой можно взять морковь, свеклу и угостить лошадей при разрешении администрации конюшни.

Незабываемые эмоции подарят конно-трюковые выступления, во время которых отважные всадники удивят посетителей виртуозным владением средневековым оружием.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные украинские древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!
В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров средневековой архитектуры, зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. В средневековом тире — научат метко стрелять из лука, на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии, в Княжеской костюмерной можно примерить наряды времен Киевской Руси. В гостях у знахарки-волхвини можно узнать о тайнах прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (рядом с селом Копачов).
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парка Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов.

Цена билета: полный билет для взрослого — 230 грн. (по акционной цене вместо 250 грн.), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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