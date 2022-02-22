Поляки намерены попросить УЕФА о переносе игры с Россией из Москвы на нейтральное поле

Главное: Польские футбольные функционеры считают, что их сборная не должна играть с Россией в Москве. Они намерены просит УЕФА перенести встречу отборочного турнира Чемпионата мира на нейтральное поле.

Детали: Польский футбольный союз собирается обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций по поводу проведения матча квалификации Чемпионата мира 2022 года против России в Москве. Как сообщает «Польское радио», в союзе объясняют это сложившейся политической ситуацией.

По мнению министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, футболисты не должны лететь в Россию. «Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер.

Как отмечается, неофициальные источники в УЕФА считают возможным перенос матча только в случае опасной ситуации в месте проведения игры.

Встреча должна состояться 24 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».

В тему: В случае победы над Польшей сборная России сыграет с победителем пары Чехия — Швеция. И только выиграв эту игру поляки выйдут на Чемпионат мира.