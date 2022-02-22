Главные новости за 22 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 22 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 24 440 человек. Умерли 287 людей.

- Зима в Украине завершается. Выходные будут вполне теплыми.

- Курс гривны резко упал. Доллар и евро дорожают на межбанке.

- В Украине могут ввести военное положение. Если Россия начнет полномасштабную эскалацию.

- Российская Дума ратифицировала признание ДНР и ЛНР. Но не ясно, в каких границах.

- Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В этом уверяет министр здравоохранения.