Главное: Культовый сербский кинoрежиссер Эмир Кустyрица принял предложeние министра обороны РФ Сергeя Шойгу занять должность глaвного режиссера Центрального aкадемического театра рoссийской армии.

Детали: Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера министра обороны РФ Россияну Марковскую, во время встречи 21 февраля глава военного ведомства подчеркнул «давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и идущую от сердца большую работу».

«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская, добавив, что Кустурица поблагодарил Шойгу за доверие и назвал предложение министра обороны РФ «огромной честью».

«В творческих планах на новой должности — перенести сюжеты известных фильмов в спектакле, например, „Летят журавли“, „Жизнь как чудо“ и других», — процитировала Марковская слова сербского кинорежиссера.

По ее словам, Кустурица также заявил, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он будет пытаться сохранить классические ценности.

Справка: Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, удостоенный наград крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Несмотря на большое количество своих сторонников в Украине в декабре 2013 года Кустурица негативно высказался по поводу Революции Достоинства, заявив, что ничего хорошего люди на Майдане Украине не принесут и только Россия и Владимир Путин могут защитить Украину от НАТО и Евросоюза. Кроме того, Кустурица заявил, что видел, как на Майдане один нацист праздновал День рождения другого нациста. Позже он поддержал российское вторжение в Украину в феврале 2014 года.

В тему: В середине 2015 года Министерство культуры Украины призвало Эмира Кустурицу воздержаться от участия в концерте по случаю чествования 1000-й годовщины упокоения князя Киевского Владимира Великого из-за неоднократной публичной поддержки режиссером оккупационной политики Российской Федерации по отношению к Украине и аннексии Крыма.