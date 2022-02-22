Зеленский назвал условие для введения военного положения в Украине

Главное: В Украине могут ввести военное положение. Если Россия начнет полномасштабную эскалацию.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поведал, будет ли введено военное положение. Об этом он сказал во время брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Он отметил: «Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет – будет введено военное положение».

Глава государства добавил: «Никто не хочет войны, в Украине люди хотят только мира, но мы должны готовиться к любым шагов агрессии со стороны соседей».

В тему: Зеленский пообещал никому ничего не отдавать и поблагодарил украинцев.