Украинцев заверили, что пик коронавируса проходит

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В этом уверяет министр здравоохранения.

Детали: Украина проходит пик коронавируса. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник отметил: «Уровень госпитализаций уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тысяч населения, а летальность уменьшилась в четыре раза с 2% до 0,5%».

Информируется также: «Среднесуточное количество умерших от осложнений перестало расти и последние пять дней находится на плато около 240 человек в сутки».

Он добавил: «Смертность является отложенным показателем, который начинает расти и, соответственно, спадать на две-три недели позже, чем регистрируются случаи заболеваемости и госпитализаций».

Министр сказал, что, по данным математического моделирования, вакцинация в нашей стране уже спасла около 22 тысяч жизней, а число умерших за все время пандемии удалось снизить как минимум на 17%.

В тему: В Украине снова ухудшается ситуация с коронавирусом.