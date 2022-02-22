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Новости > Путин направил войска на Донбасс. Они двигаются в сторону линии соприкосновения

Путин направил войска на Донбасс. Они двигаются в сторону линии соприкосновения

Александр Панько
22.02.22 00:28
216
Путин направил войска на Донбасс. Они двигаются в сторону линии соприкосновения

Главное: Президент РФ Путин своими указами поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР». По центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Детали: Президент России Владимир Путин поручил обеспечить российскими Вооруженными силами поддержание мира в «ДНР» и «ЛНР». Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации России, в соответствующих указах говорится , что в связи с обращениями главарей «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, российской армии поручается осуществление функций по поддержанию мира.

В пунктах 2 и 3 указов Путин поручает Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с боевиками ОРДЛО о подготовке проекта договора «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и представить предложение о его подписании, а также переговоры «об установлении дипломатических отношений» и достигнутую договоренность оформить документально.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в заключительных пунктах документов, подписанных в понедельник, 21 февраля.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на жителей Донецка, в районе 22 часов по центру Донецка прошла колонна танков и бронетехники. Эшелоны двигались по Университетской улице в северо-западном направлении, к линии столкновения.

По словам очевидцев, в колонне, в частности, были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа.

«На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка», — рассказали очевидцы.

Отметим, что как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» в фактически установленных границах. «Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24», добавив, что подписанные с главарями ОРДЛО договоры будут ратифицированы палатой во вторник, 22 февраля.

«Дальше этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур», — заключил Климов.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, политика, армия, войска, агрессия, вторжение, ЛНР, ДНР, новости Украины

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