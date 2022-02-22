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Новости > «Меняется мировой порядок»: как мир отреагировал на решение РФ признать «независимость ДНР и ЛНР»

«Меняется мировой порядок»: как мир отреагировал на решение РФ признать «независимость ДНР и ЛНР»

Александр Панько
22.02.22 00:04
451
«Меняется мировой порядок»: как мир отреагировал на решение РФ признать «независимость ДНР и ЛНР»

Главное: Большинство стран Европы, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой решения президента РФ о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Среди них оказалась также Сербия, традиционно воспринимаемая как дружественное России государство. В поддержку решения выступила только Сирия, которая уже признала независимость самопровозглашенных «республик».

Детали: Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель одними из первых отреагировали на признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР». Как сообщает Lenta.ru, европейские политики назвали действия РФ «вопиющим» нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Они также заявили, что Евросоюз и его партнеры дадут общий ответ.

Как сообщается на официальном сайте Белого дома, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины — так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Мы ожидали такого решения со стороны России и готовы немедленно реагировать. Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающее любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых „ЛНР“ и „ДНР“ или с их представителями. Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями», — говорится в заявлении Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что признание Россией независимости ОРДЛО является нарушением международного права и суверенитета Украины. Политик назвал это очень плохим предзнаменованием.

«Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что решение Путина «подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности». На своей странице в Twitter он подчеркнул, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Москву «прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что признание Россией ОРДЛО является актом агрессии против Украины, на который следует ответить однозначно в виде немедленных санкций.

«Решение о признании самопровозглашенных „республик“ является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который нужно ответить однозначно в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который может понять Путин», — цитирует польского лидера «Европейская правда».

В свою очередь, как сообщает «Украинская правда», глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию отменить решение о признании независимости ОРДЛО и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

«Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских самопровозглашенных „народных республик“ на востоке Украины является вопиющим нарушением международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое разрешение нынешнего конфликта», — говорится в заявлении.

«Германия неизменно остается на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы ответим на нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами», — заключила Бербок.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провели параллели с 2008 годом, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. «Грузия категорически осуждает „признание“ Россией Донецкой и Луганской областей, это является повторением сценария, за которым последовала оккупация 20% нашей территории», — заявила она.

Отметим, что с критикой решения Путина выступил также президент Сербии, которая традиционно считается дружественной к России страной, Александар Вучич. «Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности, и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет», — заявил он, подчеркнув, что «меняется мировой порядок».

Также Вучич предположил, что решение России отразится на Сербии в виде давления со стороны Запада принять санкции против России. По его словам, такое давление продолжается последние 3 дня. «В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России», — заключил Вучич.

Решение России на данный момент поддержала только Сирия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, она «будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию».

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Тэги: США, Евросоюз, Германия, Великобритания, Россия, мир, НАТО, Грузия, Франция, Сирия, санкции, Еврокомиссия, Сербия, Европейский Совет, агрессия, Джо Байден, Йенс Столтенберг, ЛНР, ДНР, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен

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