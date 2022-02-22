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Новости > Всемирный день размышлений: какой праздник отмечается 22 февраля

Всемирный день размышлений: какой праздник отмечается 22 февраля

Агата Кловская
22.02.22 05:06
182
Всемирный день размышлений: какой праздник отмечается 22 февраля

Сегодня, 22 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день размышлений, Международный день поддержки жертв преступлений и Всемирный день энцефалита.

Всемирный день размышлений

Всемирный день размышлений с 1926 года празднуется девушками-скаутами. Он был учрежден на четвертом мировом съезде герлскаутов. Дата 22 февраля была выбрана не случайно. Именно в этот день (с разницей в 32 года) родились основатели скаутского движения — супруги Баден-Пауэлл. Официально дата называется днем основателей, но члены скаутских организаций чаще называют ее днем размышлений, так как это в большей степени отображает дух праздника.

Идея праздника заключается в том, чтобы объединенные скаутским движением девушки во всем мире подумали о своих «сестрах», оказали друг другу поддержку и вместе задумались о путях решения общих проблем. В этот день нужно понять истинный смысл взаимопомощи и сестринства. В некоторых странах в праздновании принимают участие и мальчики-скауты, хотя дата в большей степени ассоциируется с направлением герлскаутов.

До 1999 года праздник был известен только на территории США, затем распространился и на другие страны, в которых развито скаутское движение. Во всем мире оно на сегодняшний день объединяет больше 10 миллионов девушек и девочек. Ячейки действуют в 150 странах. В последние десятилетия Всемирная организация девочек-скаутов начала каждый год устанавливать определенную тему для размышлений. Обычно это глобальные проблемы, такие как дефицит чистой воды в мире, здоровье подростков, экология, нищета, ограничение прав девочек.

За годы празднования Всемирного дня размышлений сформировалось несколько местных и глобальных традиций:

1. Девушки-скауты собираются вместе, обсуждают своих основателей, выражают друг другу признательность, иногда также отправляют открытки «сестрам» из других городов или стран.

2. Вечером девочки зажигают свечу и ставят ее возле окна. Пламя свечи символизирует направляющий свет, который освещает цель и помогает не сбиться с пути.

3. В Новой Зеландии участницы организации поднимаются на гору Иден, находящуюся возле города Окленда. Там они разжигают костер, поднимают флаг скаутов, поют песни, делятся своими мыслями и идеями.

Международный день поддержки жертв преступлений

Решение об организации мероприятий в поддержку пострадавшим в результате различных преступлений впервые было озвучено в Швеции в конце 80-х годов прошлого века. Это знаменательное событие произошло на международном Форуме Поддержки Жертв в Европе. В качестве соответствующей даты участники выбрали конец зимы, а именно 22 февраля. В этот день в 1990 году правительство года опубликовало «Хартию жертв преступлений».

В первое время эта дата отмечалась символическим зажжением свечей, в память жертв противоправных деяний. Уже в последующие годы это событие стали отмечать жители Франции, Великобритании и Германии.

В настоящее время всенародный день поддержки жертв преступлений отмечают во многих европейских государствах. Как правило, в этот день устраиваются показательные мероприятия, музыкальные выступления, тематические конференции и сборы финансовых средств в поддержку пострадавшим от преступных деяний. Кроме того, 22 февраля вступают в силу законодательные акты, направленные на защиту людей от преступлений различного характера.

Вопрос общественной реабилитации людей, пострадавших в результате противоправных действий, был затронут в конце прошедшего столетия. Осенью 1985 года конгресс ООН по предотвращению криминала и обращению с лицами, нарушившими закон, разработал Декларацию ключевых правил правосудия для жертв преступления. В ноябре того же года Генеральная Ассамблея ООН утвердила данный документ, впервые создав универсальные принципы защиты потерпевших от преступлений лиц. В дальнейшем в ряде государств были приняты и введены в действие законодательные акты, признанные защищать пострадавших от криминальных действий, а также направленные на их реабилитацию, возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда. Во всем мире существует около 200 различных программ помощи жертвам преступлений. Они оказывают колоссальную финансовую и психологическую поддержку людям при борьбе со стрессовыми и кризисными ситуациями.

Всемирный день энцефалита

Инициатива создания Всемирного дня осведомленности исходила от представителей Общества энцефалита. В октябре 2013 года было решено проводить мероприятия, направленные на ознакомление граждан с симптомами болезни, специальной диагностикой и лечением ежегодно 22 февраля.

Первый Всемирный день энцефалита проводился в 2014 году. Мероприятия проходили под особым девизом — «Сделай сегодняшний день своим первым». Как оказалось, многие пациенты до постановки диагноза никогда не слышали о такой болезни. Чтобы повысить осведомленность об этом опасном инфекционном заболевании было решено делиться информаций таким образом, чтобы о ней узнали во всем мире.

В 2015 году во время проведения Всемирного дня энцефалита было решено сконцентрировать внимание на важной роли ранней диагностики в лечении болезни. Во многих странах в этот день квалифицированными специалистами проводились вебинары, посвященные различным формам энцефалита. К мероприятиям присоединилась также олимпийская спортсменка Ребекка Адлингтон и Алика Хрисхоу, участница конкурса талантов British Got Talent.

В последующие годы для повышения осведомленности общества об инфекции проводились конкурсы цифрового искусства, фотографии и короткометражных фильмов. Деятели искусства, принимавшие в них участие, с помощью своих произведений помогали людям наглядно увидеть, насколько опасна может быть эта болезнь, если ей не уделять должного внимания.

Представители Всемирного общества энцефалита призывали всех сторонников в этот день надевать красные одежды, а также делится своими историями в социальных сетях, используя специальный хештег # RED4WED.

В 2017 году 22 февраля к мероприятиям присоединилось около 40 миллионов человек. Более 50 самых известных мировых достопримечательностей были оборудованы красной подсветкой. Среди них оказались: Перт и Блэкпульская башня, Мост Миллениум, фонтаны на Трафальгарской площади, а также Лебединая колокольня и Ниагарский водопад.

В 2018 году было создано специальное мобильное приложение для смартфонов BrainWalk. Пользователям предлагалось 22 февраля объединиться и пройти вокруг земного шара, сделав более 50 миллионов шагов в цифровом формате. В общей сложности в этом мероприятии приняли участие многие жители из 43 стран мира. Вместе им удалось сделать 110 миллионов шагов.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День Панкратия;

— День приманивания хорошего настроения;

— День кошки в Японии;

— День Бандеры или День флага в Доминиканской Республике;

— День прогулки с собакой;

— День скромности.

Тэги: США, праздник, общество, преступление, день, ООН, здоровье, криминал, Генеральная ассамблея ООН, скауты, энцефалит

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