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Новости > В выходные по Украине ожидается достаточно комфортная погода

В выходные по Украине ожидается достаточно комфортная погода

Агата Кловская
22.02.22 07:55
179
В выходные по Украине ожидается достаточно комфортная погода

Главное: Зима в Украине завершается. Выходные будут вполне теплыми.

Детали: Последние выходные этой зимы в Украине будут достаточно теплыми. Прогноз на 26-27 февраля дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что дожди пройдут лишь в западных областях. На остальной территории страны будет малооблачно и сухо.

Днем ожидается 4-8 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 3.

В Киеве прогнозируют погоду без осадков: днем 5-7 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 1.

Карта погоды:

Погода

В тему: Украинцам рассказали, какой будет погода к концу рабочей недели.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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