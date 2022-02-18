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Новости > Главные новости за 18 февраля 2022 года

Главные новости за 18 февраля 2022 года

Автор: «Фраза»
18.02.22 19:00
58
Главные новости за 18 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 18 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 34 938 людей. Умерли 282 человек.

- Курс гривны снова начал падать. Доллар и евро дорожают.

- Численность населения Украины сократилось на 421 тысячу человек. Данные за 2021-й год.

- Под Киевом произошло ДТП. Пострадали семь человек.

- Непогода бушевала в Украине. Пострадали четыре области.

- Министерство обороны Украины намерено предложить систему интенсивной военной подготовки для граждан. По словам министра Алексея Резникова, это позволит к 2024 году упразднить военную службу по призыву.

Тэги: общество, здоровье, мир, политика, новости Украины, коронавирус

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