Главные новости за 18 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 18 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 34 938 людей. Умерли 282 человек.

- Курс гривны снова начал падать. Доллар и евро дорожают.

- Численность населения Украины сократилось на 421 тысячу человек. Данные за 2021-й год.

- Под Киевом произошло ДТП. Пострадали семь человек.

- Непогода бушевала в Украине. Пострадали четыре области.

- Министерство обороны Украины намерено предложить систему интенсивной военной подготовки для граждан. По словам министра Алексея Резникова, это позволит к 2024 году упразднить военную службу по призыву.