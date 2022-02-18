Россия объявила учения с запуском крылатых ракет под руководством Путина

Главное: Минобороны РФ объявило об учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина 19 февраля. Учения пройдут в том числе и у границ Украины.

Детали: В субботу, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ, в ходе учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет.

Кроме того, к маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

В Минобороны добавили, что учение сил стратегического сдерживания было организовано «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

В тему: По мнению президента США Джо Байдена, угроза российского вторжения в Украину в ближайшие дни очень высока. При этом он, как и прежде, не стал указывать точную дату. Однако, по данным СМИ, речь идет о ближайшем воскресенье. В России эту информацию опровергли.