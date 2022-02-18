Молдавский пилот написал в небе у границы Украины слово «расслабьтесь»

Главное: Пилот молдавского пассажирского самолета траекторией полета воздушного судна написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь».

Детали: В четверг, 17 февраля, пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово «relax», что переводится с английского языка как «расслабься». Как сообщается на официальной странице сервиса Flightradar в Twitter, лозунг шириной в 80 миль появился в 25 милях от границы с Украиной.

За передвижением самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса.

В тему: По мнению президента США Джо Байдена, угроза российского вторжения в Украину в ближайшие дни очень высока. При этом он, как и прежде, не стал указывать точную дату. Однако, по данным СМИ, речь идет о ближайшем воскресенье. В России эту информацию опровергли.