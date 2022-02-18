Индийский диетолог раскрыл один из секретов кофе

Главное: Почему кофе бодрит не всех? Об этом рассказал индийский диетолог.

Детали: Стало известно, почему кофе бодрит далеко не всех. Об этом поведал популярный индийский диетолог Махиджи.

Он говорит, что данный напиток помогает не всем по той причине, что кофеин только забивает в мозгу аденозин, вызывающий сонливость, и создает ложное ощущение прилива сил.

Специалист говорит: «После этого мозг начинает создавать новые рецепторы, которые в течение дня заполняются тем же аденозином. В таких случаях многие вновь начинают заглушать сонливость кофе, что в итоге приводит к бессоннице».

По его словам, заменой кофе в данном случае, чтобы взбодриться, может стать легкий перекус.

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