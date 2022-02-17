Как оказалось, браузер Firefox могут скоро закрыть

Главное: Браузер Firefox близок к закрытию. У него сократилось число пользователей.

Детали: Компания Mozilla близка к тому, чтобы закрыть некогда популярный браузер Firefox. Об этом пишет издание Wired, отмечая массовый отток пользователей за последние пятнадцать лет.

В публикации сказано, что сейчас доля браузера на рынке составляет менее 4%, а на мобильных устройствах – лишь 0,5%.

Статистика Mozilla показывает падение примерно на 30 миллионов активных пользователей в месяц с начала 2019 года к началу 2022 года.

Информируется также, что в 2023-м году истекает срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, на долю которого приходится подавляющая часть доходов компании.

Подчеркивается, что отсутствие новых функций угрожает лишь ускорить процесс оттока пользователей.

Добавим, что долгие годы браузер считали главным конкурентом Google Chrome.

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