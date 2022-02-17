СМИ сообщили о серьезной проблеме со здоровьем Елизаветы II

Главное: Британская королева Елизавета II пожаловалась на то, что ей сложно ходить. По данным СМИ, не помогает даже трость.

Детали: У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II начали отказывать ноги. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники, в среду, 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами.

«Ну, как видите, я не могу двигаться», — пожаловалась монарх.

По данным источников, она не может ходить и с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

В тему: В октябре 2021 года Елизавета II попала в больницу и провела там ночь. При этом за последние сорок лет Елизавета II была в больницах лишь пять раз.