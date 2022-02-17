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Новости > Скоро у Windows 11 появятся «секретные» функции

Скоро у Windows 11 появятся «секретные» функции

Александр Панько
17.02.22 11:02
113
Скоро у Windows 11 появятся «секретные» функции

Главное: Windows 11 ждут изменения. ОС получит не анонсированные опции.

Детали: В Microsoft готовят ранее не анонсированные функции операционной системы Windows 11. Появились подробности о грядущих изменениях.

Так, опции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.

Информируется, что одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач.

Стоит напомнить, что эта функция была первоначально удалена из Windows 11.

Кроме этого появятся папки с иконками и программами в «Пуске», бессрочный режим «Не беспокоить», новые жесты для сенсорных экранов для управления «Пуском» и «Центром уведомлений».

Также в настройках появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.

В тему: В Microsoft рассказали о первом крупном обновлении для Windows 11.

Тэги: Microsoft, мир, компьютер, технологии, Windows 11

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