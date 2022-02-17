В одном из сел Ивано-Франковской области произошло огненное ЧП

Главное: В Ивано-Франковской области произошло огненное ЧП. В одном из сел горела автоцистерна со сжиженным газом.

Детали: В селе Креховичи (Ивано-Франковская область) произошло огненное ЧП. На автодороге Н-10 Стрый-Мамалыга вспыхнула автоцистерна со сжиженным газом.

Ее объем был сорок кубометров.

В ГСЧС говорят, что спасатели вывели пять человек из трех жилых домов на безопасное расстояние.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации инцидента привлекали 45 человек и тринадцать единиц техники.

При этом на сегодняшнее утро из-за запорной арматуры автоцистерны продолжается горение остатков газа.

Для охлаждения автоцистерны от ГСЧС привлечено 28 человек и семь единиц техники.

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