Украина осталась без представителя на «Евровидении»

Главное: Победитель Национального отбора на конкурс «Евровидения-2022» Алина Паш заявила об отказе от участия в финальной части.

Детали: Певица Алина Паш приняла решение снять свою кандидатуру как представителя Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем Я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения». К сожалению. Мне очень жаль«, — написала.

Отметим, что никаких официальных комментариев со стороны организаторов отбора на этот момент не поступало. Кто будет представлять Украину на конкурсе, неизвестно. Возможно, речь идет о группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в Нацотборе.

В тему: По результатам Нацотбора 12 февраля 2022 года победу одержала Алина Паш с песней «Тіні забутих предків». Года назад Паш внесли на сайт «Миротворец».

Как сообщали СМИ, сразу после этого разгорелся скандал с поддельной справкой о пересечении границы с оккупированным Крымом.