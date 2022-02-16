Ученые успешно испытали способ лечения тотальной слепоты

Главное: Австралийские ученые разработали устройство Phoenix 99, которое позволяет записывать изображение с внешней камеры и с помощью особого бионического импланта передавать его на сетчатку глаза. Технология поможет вернуть зрение людям, страдающим от дегенеративных расстройств.

Детали: Ученые из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса успешно испытали имплант, который позволяет вернуть зрение. Как сообщает Lenta.ru, аппарат состоит из небольшой камеры, установленной на очках, которая захватывает изображение и передает в виде электрических импульсов на сетчатку глаза, таким образом позволяя пациенту видеть.

Специалисты испытали изобретение на овцах, которым имплантировали чипы хирургическим путем. Сообщается, что животные находились под наблюдением в течение трех месяцев.

Основная цель испытания заключалась в выявлении побочных эффектов. «Неожиданных реакций со стороны ткани вокруг импланта не было, и мы ожидаем, что он может оставаться на месте в течение многих лет», — рассказал инженер-биомедик Сэмюэл Эггенбергер.

В тему: В мае 2020 года Маск заявил, что уже в течение года создаст имплант, который можно будет вживлять в человеческий организм. Благодаря ему люди смогут возвращать слух, зрение и другие функции мозга.

Зимой 2021 года он на своей странице в Clubhouse рассказал об обезьяне, которая научилась играть в понг при помощи импланта в мозге.

Позже он опубликовал соответствующее видео.

В начале 2022 года выяснилось, что в ходе соответствующих исследований погибли как минимум 8 обезьян.