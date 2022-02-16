Эрдоган захотел «сообразить на троих» с Зеленским и Путиным

Главное: Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может пройти в Стамбуле или Анкаре.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о желании организовать встречу лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как передает CNN Turk, она может пройти в трехстороннем формате.

Турецкий лидер сказал: «Владимир Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если Владимир Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. Пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним».

Он добавил, что война в регионе является плохим знаком.

В тему: Эрдоган сделал несколько важных заявлений по украино-российскому вопросу.