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Новости > Ярославский из Лондона отказался комментировать смертельное ДТП со своим кортежем

Ярославский из Лондона отказался комментировать смертельное ДТП со своим кортежем

Александр Панько
10.02.22 20:06
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Ярославский из Лондона отказался комментировать смертельное ДТП со своим кортежем

Главное: Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал. Пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что он улетел в Лондон для встречи с семьей.

Детали: Харьковский бизнесмен Александр Ярославский отказался комментировать ДТП, в результате которого на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», погиб человек. В комментарии «Объективу» он сообщил, что узнал о случившемся только утром.

«Я спал дома и утром только узнал об этом», — заявил он, отказавшись комментировать информацию о причастности автомобиля из своего кортежа к смертельному происшествию.

На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил «спросить у кортежа».

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем объясняется появление в СМИ подобной информации. «Послушайте, я не Нострадамус, откуда я знаю», —заключил он.

Между тем, пресс-служба группы DCH, президентом которой является Ярославский, подтвердили, что автомобиль принадлежит компании, но им управлял другой человек. «За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из дополнительных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал», заявили в пресс-службе.

«Утром обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В это время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения», — добавили в компании.

При этом пресс-служба подтвердила появившуюся ранее информацию, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

На официальном канале МВД Украины в Telegram подтвердили, что полиция намерена пригласить Ярославского для участия в следственных действиях, когда он вернется в Украину.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже появилась информация, что Ярославский улетел из Харькова в Лондон вместе с тестем.

Тэги: ДТП, Министерство внутренних дел Украины, Лондон, Харьков, смерть, криминал, Александр Ярославский, DCH

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