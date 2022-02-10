Олимпиада-2022: итоги шестого дня

Главное: В шестой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта. Украинские спортсмены сегодня снова не завоевали медалей.
Сноуборд
Хаф-пайп, женщины
1. Хлоя Ким (США);
2. Керо Кастеллье (Испания);
3. Сена Томита (Япония).
Борд-кросс, мужчины
1. Алессандро Хеммерле (Австрия);
2. Элиот Гронден (Канада);
3. Омар Визинтин (Италия).
Фигурное катание
Мужчины
1. Нэтан Чен (США);
2. Юма Кагияма (Япония);
3. Шома Уно (Япония).
Горные лыжи
Суперкомбинация, мужчины
1. Йоханнес Штрольц (Австрия);
2. Александр Кильде (Норвегия);
3. Джеймс Кроуфорд (Канада).
Лыжные гонки
10 м, раздельный старт, женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия);
2. Кертту Нисканен (Финляндия);
3. Криста Пярмякоски (Финляндия).
Фристайл
Акробатика, командный микст
1. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд);
2. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу);
3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн).
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
1. Ирен Схаутен (Нидерланды);
2. Изабель Вайдеманн (Канада);
3. Мартина Сабликова (Чехия).
Санный спорт
Смешанная эстафета
1. Германия;
2. Австрия;
3. Латвия.
Медальный зачет после шестого дня:
В тему: Олимпиада-2022: итоги пятого дня.