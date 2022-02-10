Олимпиада-2022: итоги шестого дня

Главное: В шестой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта. Украинские спортсмены сегодня снова не завоевали медалей.

Сноуборд

Хаф-пайп, женщины

1. Хлоя Ким (США);

2. Керо Кастеллье (Испания);

3. Сена Томита (Япония).

Борд-кросс, мужчины

1. Алессандро Хеммерле (Австрия);

2. Элиот Гронден (Канада);

3. Омар Визинтин (Италия).

Фигурное катание

Мужчины

1. Нэтан Чен (США);

2. Юма Кагияма (Япония);

3. Шома Уно (Япония).

Горные лыжи

Суперкомбинация, мужчины

1. Йоханнес Штрольц (Австрия);

2. Александр Кильде (Норвегия);

3. Джеймс Кроуфорд (Канада).

Лыжные гонки

10 м, раздельный старт, женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия);

2. Кертту Нисканен (Финляндия);

3. Криста Пярмякоски (Финляндия).

Фристайл

Акробатика, командный микст

1. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд);

2. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу);

3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн).

Конькобежный спорт

Женщины, 5000 м

1. Ирен Схаутен (Нидерланды);

2. Изабель Вайдеманн (Канада);

3. Мартина Сабликова (Чехия).

Санный спорт

Смешанная эстафета

1. Германия;

2. Австрия;

3. Латвия.

Медальный зачет после шестого дня:

В тему: Олимпиада-2022: итоги пятого дня.