Главные новости за 10 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 10 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 41 694 человека. Умерли 280 людей.

- Министерство аграрной политики подсчитало, сколько людей прокормила Украина в 2021 году. По данным министра Романа Лещенко, к концу десятилетия эта цифра может вырасти до 1 млрд человек.

- До конца зимы в Украине не прогнозируются сильные морозы. Об этом говорят синоптики.

- Два автомобиля Lexus сожгли в Киеве. Инцидент произошел ночью.

- Мирча Луческу пожаловался на жизнь. Главный тренер киевского «Динамо» заявил о финансовых проблемах в клубе.

- Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила теракт в Киеве и задержала при поджоге авто киевлянина, которого завербовали представители белорусской разведки.