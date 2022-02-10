Синоптики говорят, что сильных морозов в Украине этой зимой уже не будет

Главное: До конца зимы в Украине не прогнозируются сильные морозы. Об этом говорят синоптики.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что сильных морозов в нашей стране до конца февраля не будет. Об этом РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

Специалист говорит: «Со второй декады февраля возвращения серьезных морозов мы пока не видим. Могут быть определенные колебания температуры, но чтобы очень сильны были какие-то ультра-полярные вторжения, такого не предвидится».

В тему: В выходные синоптики обещают нетипичную для зимы погоду.