Коронавирус в Украине: 41 694 заболевших и 280 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 41 694 человека. Умерли 280 людей.
Детали: В Украине быстро ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 10 февраля, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что выявили еще 41 694 случая заразы. Госпитализировали 4 128 человек, а выздоровели 16 628 людей.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6 962, экспресс-тестами – 66 069.
Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской области (3 918) и Киеве (3 880).
Умерли 280 людей. За все время скончались 102 167 больных.
С начала пандемии заболели 4 421 741 человек, а выздоровели 3 729 976 людей.
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