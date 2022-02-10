Коронавирус в Украине: 41 694 заболевших и 280 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 41 694 человека. Умерли 280 людей.

Детали: В Украине быстро ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 10 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 41 694 случая заразы. Госпитализировали 4 128 человек, а выздоровели 16 628 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6 962, экспресс-тестами – 66 069.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской области (3 918) и Киеве (3 880).

Умерли 280 людей. За все время скончались 102 167 больных.

С начала пандемии заболели 4 421 741 человек, а выздоровели 3 729 976 людей.

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