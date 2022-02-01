На Закарпатье ужесточают карантин

Главное: В Закарпатской области три дня подряд показатели заболеваемости коронавирусом соответствуют красному уровню эпидемической опасности. Поэтому в регионе ужесточают карантин.

Детали: Из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 ужесточают карантин в Закарпатской области. В частности, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн. Об этом сообщает сайт Закарпатской ОГА.

Как заявил глава ОГА Виктор Микита, в регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует «красному» уровню эпидемической опасности.

«Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии», — отметил он.

Сообщается, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

Также районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.

Отметим, Закарпатская область находится в «оранжевой» зоне, где местные власти могут на свое усмотрение ужесточать карантин.

В тему: Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз.