Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Англии обнаружили старейшее свидетельство о шаровой молнии

В Англии обнаружили старейшее свидетельство о шаровой молнии

Агата Кловская
29.01.22 13:01
120
В Англии обнаружили старейшее свидетельство о шаровой молнии

Главное: Бенедиктинский монах XII века Джервас описал шаровую молнию, которую наблюдал недалеко от Лондона в июне 1195 г. Это старейшее упоминание данного загадочного метеорологического явления.

Детали: Исследователи Даремского университета в Великобритании обнаружили самое раннее свидетельство о шаровой молнии, которую наблюдали в Англии. Как сообщает Lenta.ru, загадочное погодное явление упоминается в средневековом трактате возрастом 750 лет.

Очевидцем шаровой молнии стал бенедиктинский монах XII века Джервас из Кентерберийского собора. По его словам, 7 июня 1195 года «неподалеку от Лондона сошло чудесное знамение» в виде огненного шара, который упал к реке.

Ученые сравнили текст монаха с другими историческими и современными сообщениями о шаровой молнии и выяснили, что его описании вращающегося белого шара, который начал падать из темной тучи, а затем совершил некое «горизонтальное движение» соответствует другим описаниям данного феномена.

Эти записи опережают предыдущее самое раннее описание шаровой молнии почти на 450 лет.

Хроника Джерваса существует в трех рукописях (одна в Британской библиотеке и две в Кембридже), написанные на латинском языке. Основное внимание в этих трудах уделено Кентерберийскому собору, архиепископу, королю и его дворянам. Монах также интересовался природными явлениями, включая небесные знамения и стихийные бедствия.

Справка: Шаровая молния — природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления на сегодняшний день нет. Не создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии: как правило, речь идет о явлении электрического происхождения естественной природы, которое обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую (но не обязательно) наряду с обычными молниями в форме шара. Чаще всего она как бы «выходит» из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб, розетка, телевизор) и способна перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.

Существует множество гипотез, объясняющих явление, вплоть до того, что речь идет о галлюцинации, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. Кроме того, изучение явления осложняют сомнения в достоверности многих свидетельств.

 

В тему: 27 августа 2012 года жители Днепропетровска около 10 минут наблюдали в грозовом небе шаровую молнию. Они описали ее как яркий шар то ли оранжевого, то ли фиолетового цвета, издававший «гул как от трансформаторной станции».

12 мая 2016 года в пос. Чернобай Черкасской области шаровая молния во время грозы залетела в жилой дом. По словам хозяйки, находясь во время грозы на кухне, она услышала за стеной похожий на электрический треск и непонятное шипение. Женщина пошла на звук и в это мгновение в коридоре произошел мощный взрыв, после которого женщина упала на пол и на несколько секунд потеряла сознание. В результате взрыва была значительно повреждена крыша дома, а также его перекрытия, ударной волной выбиты окна. Сгорели все электрические бытовые приборы, расплавилась вся электрическая проводка в доме. Электромагнитный импульс от взрыва шаровой молнии на некоторое время вывел из строя электрические приборы в соседних домах.

Тэги: история, археология, наука, Англия, шаровая молния

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Медведев: Политика президента Зеленского ведет к разрушению Украины
28.01.22 13:04

Медведев: Политика президента Зеленского ведет к разрушению Украины

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.01.22 13:30

Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу
29.01.22 12:10

В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки
29.01.22 11:45

УПЦ поможет пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Запорожья
29.01.22 11:20

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения сестер милосердия в Харькове
29.01.22 11:16

Шведы решили научить воронов собирать окурки в обемн на еду
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
29.01.22 05:13

День мобилизации против угрозы ядерной войны: какая дата отмечается 29 января
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 18:38

iPhone получил крайне важную, в условиях пандемии коронавируса, функцию
28.01.22 18:18

Священник УПЦ объяснил, почему Церковь запрещает обращаться к астрологам
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 12:09

Украинский спутник вышел на орбиту, но... не той стороной к Солнцу
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 08:56

Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших
27.01.22 22:52

В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели
27.01.22 19:00

Главные новости за 27 января 2022 года
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
24.01.22 12:57

Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
24.01.22 14:19

Названы алкогольные напитки, снижающие риск заболеть коронавирусом
Фото и Видео
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.