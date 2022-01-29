В Англии обнаружили старейшее свидетельство о шаровой молнии

Главное: Бенедиктинский монах XII века Джервас описал шаровую молнию, которую наблюдал недалеко от Лондона в июне 1195 г. Это старейшее упоминание данного загадочного метеорологического явления.

Детали: Исследователи Даремского университета в Великобритании обнаружили самое раннее свидетельство о шаровой молнии, которую наблюдали в Англии. Как сообщает Lenta.ru, загадочное погодное явление упоминается в средневековом трактате возрастом 750 лет.

Очевидцем шаровой молнии стал бенедиктинский монах XII века Джервас из Кентерберийского собора. По его словам, 7 июня 1195 года «неподалеку от Лондона сошло чудесное знамение» в виде огненного шара, который упал к реке.

Ученые сравнили текст монаха с другими историческими и современными сообщениями о шаровой молнии и выяснили, что его описании вращающегося белого шара, который начал падать из темной тучи, а затем совершил некое «горизонтальное движение» соответствует другим описаниям данного феномена.

Эти записи опережают предыдущее самое раннее описание шаровой молнии почти на 450 лет.

Хроника Джерваса существует в трех рукописях (одна в Британской библиотеке и две в Кембридже), написанные на латинском языке. Основное внимание в этих трудах уделено Кентерберийскому собору, архиепископу, королю и его дворянам. Монах также интересовался природными явлениями, включая небесные знамения и стихийные бедствия.

Справка: Шаровая молния — природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления на сегодняшний день нет. Не создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии: как правило, речь идет о явлении электрического происхождения естественной природы, которое обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую (но не обязательно) наряду с обычными молниями в форме шара. Чаще всего она как бы «выходит» из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб, розетка, телевизор) и способна перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.

Существует множество гипотез, объясняющих явление, вплоть до того, что речь идет о галлюцинации, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. Кроме того, изучение явления осложняют сомнения в достоверности многих свидетельств.

В тему: 27 августа 2012 года жители Днепропетровска около 10 минут наблюдали в грозовом небе шаровую молнию. Они описали ее как яркий шар то ли оранжевого, то ли фиолетового цвета, издававший «гул как от трансформаторной станции».

12 мая 2016 года в пос. Чернобай Черкасской области шаровая молния во время грозы залетела в жилой дом. По словам хозяйки, находясь во время грозы на кухне, она услышала за стеной похожий на электрический треск и непонятное шипение. Женщина пошла на звук и в это мгновение в коридоре произошел мощный взрыв, после которого женщина упала на пол и на несколько секунд потеряла сознание. В результате взрыва была значительно повреждена крыша дома, а также его перекрытия, ударной волной выбиты окна. Сгорели все электрические бытовые приборы, расплавилась вся электрическая проводка в доме. Электромагнитный импульс от взрыва шаровой молнии на некоторое время вывел из строя электрические приборы в соседних домах.