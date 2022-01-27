Иммунолог сообщил, как можно заразиться Омикроном во время еды

Главное: Омикрон можно подхватить во время еды. Например, через холодные блюда.

Детали: Российский иммунолог Владимир Болибок признал, что штаммом коронавируса Омикрон можно заразиться во время еды. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт поведал, что зараза может сохраняться на продуктах достаточно долго.

Он сообщил: «Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно».

По его словам, такие случаи уже фиксировались с другими штаммами.

Уточняется, что речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой зараза оседает во время еды.

В тему: В Украине фиксируется максимум заражений коронавирусом.