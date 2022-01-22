В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений

Главное: В Киеве наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Поэтому в транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений.

Детали: В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений. Для этого город привлечет работников муниципальной охраны. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений», — заявил Николай Поворозник.

Он отметил при этом, что в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом.

«Общественный транспорт — одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им», — призвал Николай Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии COVID-документов:

— отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

— документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтого или зеленого COVID-сертификата;

— документа об излечении лица от указанной болезни;

«Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм „Омикрон“ имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много», — отметил Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

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