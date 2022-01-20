В ВОЗ дали неутешительный прогноз о завершении пандемии

Главное: В ВОЗ заявили, что темпы распространения штамма коронавируса Омикрон являются очень высокими. Поэтому слухи о том, что на этом штамме пандемия завершится, неправдивы.

Детали: В ВОЗ назвали слухи о том, что штамм коронавируса Омикрон является последним, и что на нем пандемия завершится, неправдивыми и несоответствующими действительности. Об этом сообщают «Новости ООН».

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, этот слух не соответствует действительности, поскольку темпы распространения Омикрона очень высокие. При таком уровне и скорости распространения нельзя исключать вообще ничего.



По данным Организации, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 20 процентов — за минувшие семь дней заболели 19 млн человек. При этом в ВОЗ подчеркивают, что это лишь официальные цифры. Реальные же, гораздо более высокие. Показатель смертности остался без изменений и составил примерно 45 тысяч.

«Омикрон продолжает свое шествие по планете... В некоторых странах пик заболеваемости, возможно, пройден, и это вселяет надежду на то, что худшее позади. Но ни одна страна еще не может считать, что опасность миновала», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

При этом особую озабоченность, по словам Гебрейесуса, вызывают страны с низким охватом вакцинацией населения.

В тему: В ВОЗ сделали важное заявление по поводу международного туризма в эпоху пандемии коронавируса.