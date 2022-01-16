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Новости > Патриарх Кирилл рассказал о духовном подвиге преподобного Серафима Саровского

Патриарх Кирилл рассказал о духовном подвиге преподобного Серафима Саровского

Александра Кудрявцева
16.01.22 18:25
177
Патриарх Кирилл рассказал о духовном подвиге преподобного Серафима Саровского
Главное: Образ преподобного Серафима, старца, отказавшегося от всяких внешних благ и стяжавшего огромную духовную силу, является примером и идеалом.
 
Детали: Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.
 
«Жизнь преподобного Серафима являет пример того, как разрушаются всякие человеческие идеалы, связанные с властью, силой, могуществом. Ведь преподобный Серафим — немощный, болезненный, не обладавший физической силой, для того чтобы сопротивляться трудным обстоятельствам уединенной жизни в лесу, — являет своей жизнью величайший пример того, что знаем из слова Божия: сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12:9)», — сказал Предстоятель РПЦ.
 
Патриарх подчеркнул, что если человек живет верой, если он опирается на молитву, то сила Божия живет в этом человеке. «И это не миф, не мечтание — это реальность, которая дарована в примере преподобного Серафима Саровского», — добавил он.
 
«Недаром, прознав про немощного старца, живущего в уединении, к нему потекли люди, понимая, что это человек особенный. Ведь обычный человек вряд ли мог выжить в таких условиях, а преподобный не только выживал — он жил полной духовной жизнью и набрал такую силу духа, что прикоснуться к ней хотели люди и физически сильные, и властные, и могущественные. Все хотели прийти к преподобному Серафиму, чтобы через разговор с ним, через общение духовное набраться от немощного старца той великой силы, которую ему дал Господь», — рассказал Святейший.
 
По его словам, пример преподобного Серафима ставит под сомнение, насколько внешние обстоятельства жизни могут влиять на полноту жизни человека.
 
«Для многих современных людей комфорт, достижение благополучия — одна из самых притягательных целей. Для их достижения отдается все — и материальные средства, да и сама жизнь. Человек часто работает именно для того, чтобы обеспечить себе комфортное бытие, но знаем, что и во дворцах руки на себя накладывают, и самые богатые с мостов бросаются и погибают. Потому что подлинное счастье определяется силой Божественной благодати. А когда благодать Божия споспешествует человеку, он может быть не таким уж богатым, не таким уж знатным, не жить в комфорте, но быть счастливым. Благодать Божия согревает душу, очищает человека от пороков, от грехов, действительно делает его обладателем полноты жизни, и пример преподобного Серафима — убедительное тому свидетельство», — пояснил Патриарх Кирилл.
 
Предстоятель констатировал, что для народа образ преподобного Серафима, старца, отказавшегося от всяких внешних благ и стяжавшего огромную духовную силу, является и примером, и идеалом.
 
В завершении Патриарх пожелал, чтобы по молитвам преподобного Серафима Господь хранил Церковь и каждого из нас, укрепляя на личном пути ко спасению и ограждая от искушений, соблазнов, пороков, всего того, что разрушает человеческую жизнь и создает средостения между человеком и Богом.
 
В тему: Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского.

Тэги: Патриарх Кирилл

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