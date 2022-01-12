Анонимные злоумышленники за сутки «заминировали» более полутысячи объектов в Украине

Главное: За последние сутки неизвестные злоумышленники сообщили о «минировании» 600 объектов в разных регионах Украины. В частности, всех школ Львова и Черкасс. Сообщения не подтвердились, полиция ищет преступников.

Детали: За сутки 12 января в полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко, на данный момент правоохранители устанавливают, кто совершает эти вызовы.

По его словам, часть ошибочных вызовов получают с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины, часто — от заключенных. По мнению Клименко, такие ложные вызовы преследуют цель дестабилизации общественной и безопасности ситуации.

Он заверил, что взрывотехники и кинологи дежурят в круглосуточном режиме и следят за безопасностью граждан.

В тему: Как сообщали СМИ, утром 12 января поступили сообщения о минировании всех школ Львова и Черкасс, после чего неизвестные сообщили о «взрывчатке» на четырех станциях метрополитена в Киеве.

Ближе к вечеру в полицию поступили сообщения о минировании международных аэропортов «Борисполь» и «Киев» им. И. Сикорского.

К счастью, никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.

11 января таким же образом «заминировали» все школы Киева.