В Чернигове верующие УПЦ почтили память преподобного Лаврентия

Главное: В Чернигове сотни верующих Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Лаврентия.
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Как сообщает Центр информации УПЦ
со ссылкой на orthodox.com.ua
, праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий.
За богослужением духовенство и верующие молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, ведущих борьбу с болезнью.
После литургии состоялся молебен перед ракой с мощами преподобного Лаврентия.
*** Преподобный Лаврентий (1868 — 1950) считается Черниговским покровителем и защитником.
Святой имел уникальный дар исцеления душевных и телесных недугов, всегда помогал людям своим словом, молитвой и христианской любовью.
Преподобного Лаврентия лично знал покойный Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир (Сабодан), которому старец предсказал возведение на кафедру Киевских митрополитов.
В июле 1993 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви был причислен к лику святых в чине преподобного. В августе того же года последовало обретение его мощей.
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