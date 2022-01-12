В прошлом году в Украину ввезли рекордное число подержанных автомобилей

Главное: В 2021-м году в Украину ввезли 517,4 тысяч подержанных авто. Это рекордный показатель.

Детали: В 2021-м году Украина установила рекорд по числу ввезенных подержанных автомобилей. Об этом сообщает «УкрАвтоПром».

Отмечается, что в нашей стране зарегистрировали517,4 тысяч таких машин. Это сразу на 46% больше, чем в 2020-м году.

Подчеркивается, что 83% легковых машин, которые в прошлом году прошли первую регистрацию в Украине, были растаможенными автомобилями с пробегом.

Выяснилось, что чаще всего ввозили такие марки: Volkswagen (90,2 тысяч штук), Ford (45 тысяч), Renault (42,9 тысяч), Skoda (38,4 тысяч) и Opel (33,1 тысяч).

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